La Chapelle-Saint-Sauveur La Chapelle-Saint-Sauveur La Chapelle-Saint-Sauveur, Saône-et-Loire Randonnée de l’Ascension La Chapelle-Saint-Sauveur La Chapelle-Saint-Sauveur Catégories d’évènement: La Chapelle-Saint-Sauveur

Saône-et-Loire

Randonnée de l’Ascension La Chapelle-Saint-Sauveur, 26 mai 2022, La Chapelle-Saint-Sauveur. Randonnée de l’Ascension La Chapelle-Saint-Sauveur

2022-05-26 – 2022-05-26

La Chapelle-Saint-Sauveur Saône-et-Loire La Chapelle-Saint-Sauveur 7-13-26 km. Café offert au départ. Ravitaillement à mi-parcours environ. Apéritif offert à l’ arrivée.

Chemins de terre et routes communales. Personnel de sécurité aux intersections avec les routes départementales. Repas de midi sur réservation. jpboissard@orange.fr +33 3 85 74 50 49 7-13-26 km. Café offert au départ. Ravitaillement à mi-parcours environ. Apéritif offert à l’ arrivée.

Chemins de terre et routes communales. Personnel de sécurité aux intersections avec les routes départementales. Repas de midi sur réservation. La Chapelle-Saint-Sauveur

dernière mise à jour : 2021-12-20 par

Détails Catégories d’évènement: La Chapelle-Saint-Sauveur, Saône-et-Loire Autres Lieu La Chapelle-Saint-Sauveur Adresse Ville La Chapelle-Saint-Sauveur lieuville La Chapelle-Saint-Sauveur