Randonnée de l’Ascension Bussières Bussières Catégories d’évènement: Bussières

Sane-et-Loire

Randonnée de l’Ascension Bussières, 18 mai 2023, Bussières. Randonnée de l’Ascension

Salle des Fêtes Raymond Juillard Bussières Sane-et-Loire

2023-05-18 08:00:00 – 2023-05-18 Bussières

Sane-et-Loire Bussières 2 2 EUR 2,5-8-14-22 km.

4 parcours étudiés pour tous, traverseront vignes, villages et sous-bois avant de retrouver les ravitaillements offerts pour récompenser les efforts. Les chemins bucoliques ont néanmoins quelques bonnes pentes à grimper avant d’admirer les vues splendides sur les divers vallons du Val Lamartine. L’inscription comprend 1 à 3 ravitaillements (selon les parcours) avec une grande majorité de produits bio et/ou locaux.

Buvette, pizza et crêpes à l’arrivée récompenseront les valeureux randonneurs. no1983@hotmail.fr Bussières

dernière mise à jour : 2022-11-21 par

Détails Catégories d’évènement: Bussières, Sane-et-Loire Autres Lieu Bussières Adresse Salle des Fêtes Raymond Juillard Bussières Sane-et-Loire Ville Bussières lieuville Bussières Departement Sane-et-Loire

Bussières Bussières Sane-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bussieres/

Randonnée de l’Ascension Bussières 2023-05-18 was last modified: by Randonnée de l’Ascension Bussières Bussières 18 mai 2023 Bussières Salle des Fêtes Raymond Juillard Bussières Sane-et-Loire Sane-et-Loire

Bussières Sane-et-Loire