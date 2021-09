RANDONNÉE DE LA VERZÉE – COMBRÉE Ombrée d’Anjou, 3 octobre 2021, Ombrée d'Anjou.

RANDONNÉE DE LA VERZÉE – COMBRÉE 2021-10-03 07:30:00 – 2021-10-03 Plan d’eau de Combrée Combrée

Ombrée d’Anjou Maine-et-Loire

3 EUR Randonnée pour une bonne cause dimanche 03 octobre 2021 à l’occasion de la “Rando de la Verzée”, au profit de l’unité Alzheimer de la maison de retraite de Noyant-la-Gravoyère.

Au programme de cette édition 2021 :

Circuit poussette de 3 kilomètres

Parcours de marche de 5, 8, 12 et 18 kilomètres

Parcours VTT de 15, 30, 45 et 60 kilomètres

Balade découverte à trottinettes électriques tout terrain.

Une belle journée pour bouger en famille?

Dimanche 03 octobre 2021, 11ème édition de la Rando de la Verzée au profit de l’unité Alzheimer de la maison de retraite de Noyant-la-Gravoyère au plan d’eau de Combrée (Ombrée d’Anjou)..

rando-verzee@orange.fr

