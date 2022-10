Randonnée de la St Valentin Concremiers Concremiers Catégories d’évènement: Concremiers

Indre

Randonnée de la St Valentin Concremiers, 12 février 2023, Concremiers. Randonnée de la St Valentin

9 Avenue de la Gare Concremiers Indre

2023-02-12 07:30:00 07:30:00 – 2023-02-12 Concremiers

Indre Concremiers 3.5 EUR 3.5 3 parcours proposés: 8, 13 et 18 km. Ravitaillement et pot de l’amitié à l’arrivée. à l’occasion de la St-Valentin, parcours de 8, 13 et 18 km. +33 2 54 37 48 37 © ADTI

Concremiers

dernière mise à jour : 2022-10-09 par

Détails Catégories d’évènement: Concremiers, Indre Autres Lieu Concremiers Adresse 9 Avenue de la Gare Concremiers Indre Ville Concremiers lieuville Concremiers Departement Indre

Concremiers Concremiers Indre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/concremiers/

Randonnée de la St Valentin Concremiers 2023-02-12 was last modified: by Randonnée de la St Valentin Concremiers Concremiers 12 février 2023 9 Avenue de la Gare Concremiers Indre Concremiers Indre

Concremiers Indre