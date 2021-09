Randonnée de la Saint Hubert Randonnée de la Saint-Hubert, 23 octobre 2021, Colombières.

Hubert Lefevre vous propose de participer à sa célèbre randonnée de la Saint Hubert le weekend du samedi 23 et dimanche 24 octobre. Au départ de la Maresquerie partez pour une double boucle de 15km ! Au programme : * 9h : arrivée des randonneurs à la Maresquerie (Colombières) * 10h : départ * 12h : halte repas (prévoir son pique-nique) * 14h : départ * 17h : retour à la Maresquerie (Colombières) Le samedi, les randonneurs partiront en direction de la Maresquerie de Deux-Jumeaux accompagnés et escortés par un peloton de cavalerie, en habit d’époque napoléonienne. Le peloton sera constitué de chevaux du 7ème Hussard, d’artilleurs, mais aussi d’Eugène de Beauharnais et son aide de camp, le Colonel et son épouse ainsi que les dames d’honneur de la cour. La pause déjeuner du midi se fera à l’écurie et élevage de Favray. Le dimanche, les randonneurs prendront la route du château de Castilly, ils y arriveront à 11h30 pour la messe de la Saint Hubert en l’église de Castilly. A l’occasion de la fête de l’arbre, le château de Castilly accueillera aussi le peloton des Gardes Napoléoniens pour des démonstrations et déambulations dans la cour du château ainsi que dans les jardins dès le début de l’après-midi ! Pour les non cavaliers, la randonnée peut se faire à VTT ! Gratuit sur inscription obligatoire. Renseignements et inscriptions : Hubert Lefevre : 07 83 79 06 78

