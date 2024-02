Randonnée « De la plage au Bois du Breuil » Pennedepie, vendredi 26 avril 2024.

Randonnée « De la plage au Bois du Breuil » Pennedepie Calvados

Guidés par un médiateur nature de la Maison de l’Estuaire, découvrez tour à tour la biodiversité de la plage sauvage de Pennedepie, classée en site Natura 2000 et celle du bois du Breuil, un espace naturel forestier préservé par le Conservatoire du Littoral, célèbre pour ses hêtres centenaires et ses rhododendrons.

Rendez-vous sur le parking de l’église de Pennedepie

Durée 4h

Prévoir des chaussures de marche et un pique-nique tiré du sac

À partir de 8 ans

Parking église

Pennedepie 14600 Calvados Normandie

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-26 09:00:00

fin : 2024-04-26 13:00:00



L’événement Randonnée « De la plage au Bois du Breuil » Pennedepie a été mis à jour le 2024-02-01 par OT Honfleur-Beuzeville