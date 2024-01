Randonnée de la Loutre Ussel, dimanche 15 septembre 2024.

Randonnée de la Loutre Ussel Corrèze

La Randonnée de la Loutre est ouverte à tous, s’est une randonnée de VTT et Marche avec plusieurs distances sur la journée.

Nous offrons deux possibilités d’inscriptions, sur place et en ligne, avec des tarifs allants de 5 à 12 euros.

Possibilité de se restaurer sur place.

Nous remettons un lots à chaque participant.

L’ année dernière près de 800 personnes se sont déplacées de toute la France

Eybrail

Ussel 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine hcvtt19@gmail.com

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-15 07:00:00

fin : 2024-09-15 18:00:00



L’événement Randonnée de la Loutre Ussel a été mis à jour le 2024-01-26 par Corrèze Tourisme