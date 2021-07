Sully-sur-loire R' de Loire Sully-sur-Loire Randonnée de la Loire R’ de Loire Sully-sur-loire Catégorie d’évènement: Sully-sur-Loire

– par les Randonneurs Sullylois dans le cadre de la Fête de la Sange – Ravitaillements sur les différents parcours. Parcours de 20Km : Départ entre 7h et 7h30 avec 2 ravitaillements Parcours de 12Km : Départ à partir de 8h avec 1 ravitaillement Parcours de 8Km : Départ à partir de 9h avec 1 ravitaillement A 12h15 : vin d’honneur à l’arrivée et récompenses aux Clubs participants Randonnée de la Loire R’ de Loire Chemin de la Salle Verte, Sully-sur-loire Sully-sur-loire

2021-09-12T07:00:00 2021-09-12T12:15:00

