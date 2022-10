Randonnée de la Haute Touche Azay-le-Ferron Azay-le-Ferron Catégories d’évènement: Azay-le-Ferron

Indre

Randonnée de la Haute Touche Azay-le-Ferron, 19 mars 2023, Azay-le-Ferron. Randonnée de la Haute Touche

Azay-le-Ferron Indre

2023-03-19 09:00:00 09:00:00 – 2023-03-19 Azay-le-Ferron

Indre Un parcours de 20km sur la journée est proposée avec repas chaud du midi à la salle des fêtes d’Azay-le-Ferron. Pot de l’amitié. Marche nordique en Brenne, dans le cadre du Parc animalier de la Haute Touche. mneb36@yahoo.com +33 6 01 10 01 72 Azay-le-Ferron

dernière mise à jour : 2022-10-09 par

Détails Catégories d’évènement: Azay-le-Ferron, Indre Autres Lieu Azay-le-Ferron Adresse Azay-le-Ferron Indre Ville Azay-le-Ferron lieuville Azay-le-Ferron Departement Indre

Azay-le-Ferron Azay-le-Ferron Indre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/azay-le-ferron/

Randonnée de la Haute Touche Azay-le-Ferron 2023-03-19 was last modified: by Randonnée de la Haute Touche Azay-le-Ferron Azay-le-Ferron 19 mars 2023 Azay-le-Ferron Azay-le-Ferron, Indre Indre

Azay-le-Ferron Indre