Randonnée « De la grande vallée au bourg de Vauville » La Hague, 11 août 2021-11 août 2021, La Hague. Randonnée « De la grande vallée au bourg de Vauville » 2021-08-11 15:00:00 15:00:00 – 2021-08-11

La Hague Manche Nous commencerons par une petite incursion dans les landes de la Venelle, en longeant pendant un temps la rivière pour parler des landes et de l’ancien moulin. Nous reviendrons sur nos pas pour une balade dans le village médiéval de Vauville avec ses cours d’eau, ses lavoirs, ses ponts et ses maisons bâties en pierre du pays couvertes en schiste.

+33 2 33 52 74 94

Rendez-vous parking de la mairie de Vauville. Masque obligatoire.

