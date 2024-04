Randonnée de la Dive Pas-de-Jeu, dimanche 14 avril 2024.

Randonnée de la Dive Pas-de-Jeu Deux-Sèvres

Profitez d’une randonnée longeant la Dive, organisée par l’association le comité des fêtes et l’ACCA, pour découvrir un patrimoine unique. Deux circuits pédestres sont proposés 10 et 12 km pour les plus sportifs. Une pause gourmande est proposée à mi-parcours. 6 6 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-14 08:00:00

fin : 2024-04-14

Départ de la salle des fêtes

Pas-de-Jeu 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

L’événement Randonnée de la Dive Pas-de-Jeu a été mis à jour le 2024-04-02 par Maison du Thouarsais