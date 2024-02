Randonnée de la côte bleue et des calanques Gymnase Alain Calmat à Sausset les Pins. Sausset-les-Pins, dimanche 31 mars 2024.

Randonnée de la côte bleue et des calanques Gymnase Alain Calmat à Sausset les Pins. Sausset-les-Pins Bouches-du-Rhône

Randonnée à la découverte des calanques, routes et chemins de la côte bleue organisée par le Vélo Club Côte Bleue.

Parcours route 30, 60 et 90 kms

Parcours vtt de 10 à 45 kms

Parcours pédestre accompagné de 11 kms.

Ravitaillements sur les parcours vélos apéritif et récompenses à l’arrivée. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-31 07:00:00

fin : 2024-03-31 15:00:00

Gymnase Alain Calmat à Sausset les Pins. 31 Avenue Pierre Matraja

Sausset-les-Pins 13960 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur presidentduvccb@gmail.com

L’événement Randonnée de la côte bleue et des calanques Sausset-les-Pins a été mis à jour le 2024-02-27 par Mairie de Sausset-les-Pins