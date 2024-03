Randonnée de la Clé de Sol Ouroux-sur-Saône, dimanche 1 septembre 2024.

La randonnée (6,5-11,5-16 km) emprunte des parcours sur les différents lieux de la commune et aussi les villages voisins faisant découvrir de manière ludique les évènements de l’histoire notamment le crash d’un avion durant la dernière guerre.

Les circuits sont accessibles à tous. Peu de relief à travers bois et cours d’eau. Ravitaillement à l’accueil et sur les circuits de 11,5 et 16 km.

Le meilleur accueil vous est réservé. Circuits bien balisés. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-01 07:30:00

fin : 2024-09-01

35 bis rue Gaillard

Ouroux-sur-Saône 71370 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté al.cheviard@gmail.com

L’événement Randonnée de la Clé de Sol Ouroux-sur-Saône a été mis à jour le 2024-03-04 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)