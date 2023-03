Randonnée de la Clé de Sol Ouroux-sur-Saône Ouroux-sur-Saône Catégories d’Évènement: OUROUX SUR SAONE

Saône-et-Loire

Randonnée de la Clé de Sol, 3 septembre 2023, Ouroux-sur-Saône

2023-09-03

Saône-et-Loire Ouroux-sur-Saône 7-11,5-16 km.

Randonnée très agréable sur trois parcours différents à travers les lacs de gravières , les bords de Saône. Passage devant les nids de cigognes ( de belles photos à faire). Collation au départ et ravitaillement sur les circuits de 11.5 km et 16 km avec les traditionnelles rillettes et le fromage fort. al.cheviard@gmail.com +33 6 60 49 97 59 Ouroux-sur-Saône

