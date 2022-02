Randonnée de la Chandeleur Mortemart Mortemart MortemartMortemart Catégories d’évènement: Haute-Vienne

Mortemart

Randonnée de la Chandeleur Mortemart Mortemart, 13 février 2022, MortemartMortemart. Randonnée de la Chandeleur Mortemart Mortemart

2022-02-13 14:00:00 14:00:00 – 2022-02-13

Mortemart Haute-Vienne Mortemart Haute-Vienne Mortemart Départ à 14h du Château des Ducs. Tarif : 2€, gratuit – 12 ans. Sur inscription. Mortemart Tourisme en Limousin : 06 84 99 19 29 / 06 30 41 08 90. Randonnée organisée par l’association « Mortemart Tourisme en Limousin » et guidée par Jean-Marie et Aurélien, d’une durée de 2h30 environ pour 8km de distance. Elle passera notamment par Montrol-Sénard, Montrocher, Montmezery… pour un retour à Mortemart. Une boucle au cœur des sites et paysages des Monts-de-Blond à découvrir ou à revoir… Après l’effort, le réconfort, une crêpe et une boisson chaude ou froide, seront proposés aux participants au château… Départ à 14h du Château des Ducs. Tarif : 2€, gratuit – 12 ans. Sur inscription. Mortemart Tourisme en Limousin : 06 84 99 19 29 / 06 30 41 08 90. Mortemart Mortemart

dernière mise à jour : 2022-02-08 par OT du Haut Limousin

Détails Catégories d’évènement: Haute-Vienne, Mortemart Autres Lieu Mortemart Mortemart Adresse Ville MortemartMortemart lieuville Mortemart Mortemart Departement Haute-Vienne

Mortemart Mortemart MortemartMortemart Haute-Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mortemartmortemart/

Randonnée de la Chandeleur Mortemart Mortemart 2022-02-13 was last modified: by Randonnée de la Chandeleur Mortemart Mortemart Mortemart Mortemart 13 février 2022 Haute-Vienne Mortemart

MortemartMortemart Haute-Vienne