2022-06-11 13:00:00 – 2022-06-12

Montfort-sur-Meu Ille-et-Vilaine Montfort-sur-Meu 3 circuits à vélo proposés le Samedi après-midi et le Dimanche matin (Distance = 40kms, 65kms ou 90kms).

Circuits fléchés et avec un ravitaillement dans la région de Monterfil.

3 circuits à vélo proposés le Samedi après-midi et le Dimanche matin (Distance = 40kms, 65kms ou 90kms).

Circuits fléchés et avec un ravitaillement dans la région de Monterfil.

1 circuit pédestre de 10kms organisé le Dimanche matin crm35160@gmail.com +33 6 27 88 18 87 http://www.crm35160.fr/

