Randonnée de la Boucle d’Ouville Vallée du ru d’Ouville, 18 septembre 2021, Dammartin-en-Serve.

Randonnée de la Boucle d’Ouville

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Vallée du ru d’Ouville

_**Randonnée dans un site inscrit pour son patrimoine naturel et historique.**_ **Patrimoine naturel** Au nord du canton de Houdan, des vallons ravinés découpent le plateau du Mantois. Leur beauté varie avec l’altitude et trouve illustration dans un dénivelé de près de 90m, entre les hauteurs du Tertre de Dammartin (168m) et le creux de la vallée du ru d’Ouville, affluent de la Vaucouleurs qui rejoint la Seine. **Mémoire du bourg** Sur le ravin de Vaucouleurs occupé dès la préhistoire, une sépulture mégalithique a perduré jusqu’à la fin du XIXe siècle en laissant au quartier le nom de Pré aux Roches. Au Moyen-Age, le village se construit non loin d’une villa gallo-romaine. Son église Saint Martin est la chapelle d’un monastère bénédictin dépendant de l’abbaye de Saint-Germain-des-Prés. De fondations carolingiennes, l’édifice est agrandi à la Renaissance en mettant en valeur son chœur où sept arcs aboutissent sur une clef de voûte sculptée. Une statue de la Vierge aux Raisins rappelle que la viticulture a été pratiquée à Dammartin jusqu’au ravage du phylloxéra vers 1865. L’activité du bourg a aussi reposé sur le commerce et l’industrie en 1512, Louis XII autorise la construction de halles pour la tenue de foires et marchés. L’essor économique a vite suivi (fabrique de tuiles et de briques, ateliers de tissage de soie végétale). Sous l’impulsion de la révolution industrielle, la Maison Lemaire, de renommée mondiale, s’installe à Dammartin en 1839 : son usine de sparterie existera jusqu’en 1974 avant de devenir un musée en 1994.

Brochure disponible auprès de l’Office du Tourisme du Pays Houdanais.

Boucle de randonnée entre Dammartin-en-Serve et Montchauvet (3,9km – Difficulté : moyenne)

Vallée du ru d’Ouville Place de la Libération 78111 Dammartin-en-Serve Dammartin-en-Serve Yvelines



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T08:00:00 2021-09-18T20:00:00;2021-09-19T08:00:00 2021-09-19T20:00:00