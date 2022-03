Randonnée de la “Boucle de la Chevrette” (8 km) Forges-les-Eaux Forges-les-Eaux Catégories d’évènement: Forges-les-Eaux

Seine-Maritime

Randonnée de la “Boucle de la Chevrette” (8 km) Forges-les-Eaux, 12 juillet 2022, Forges-les-Eaux. Randonnée de la “Boucle de la Chevrette” (8 km) Forges-les-Eaux

2022-07-12 – 2022-07-12

Forges-les-Eaux Seine-Maritime Une randonnée pleine de charme au cœur de cet Espace Naturel Sensible vous attends!

Vous découvrirez l’histoire de ce site et de l’ancien quartier thermal de Forges-les-Eaux.

Randonnée de 8 km.

Inscription obligatoire à l'Office de Tourisme de Forges-les-Eaux : 02 35 90 52 10

