2022-09-04 07:00:00 – 2022-09-04 12:00:00

Gambsheim Bas-Rhin Gambsheim EUR Une rando cyclo pour tous organisé par Cyclo Evasion Gambsheim. À la découverte de la Forêt Noire. Départ sur parcours fléché de 7h à 12h. Buvette et restauration sur place à partir de 11h30. +33 6 13 51 57 56

