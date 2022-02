Randonnée de Cazalrando – Léobard Cazals Cazals Catégories d’évènement: Cazals

Lot

Randonnée de Cazalrando – Léobard Cazals, 2 mars 2022, Cazals.

2022-03-02 13:30:00 13:30:00 – 2022-03-02

Cazals Lot Cazals Circuit de 10 km au départ du parking de la mairie.

RDV place H. Salel de Cazals à 13h30 pour covoiturer.

Randonnée menée par Catherine Nicolle. Randonnée organisée par l’association « Cazalrando ».

Cazals

