Lot

Randonnée de Cazalrando – Cazals – Journée Club Ouverte aux Proches Cazals, 6 octobre 2021, Cazals. Randonnée de Cazalrando – Cazals – Journée Club Ouverte aux Proches 2021-10-06 09:00:00 09:00:00 – 2021-10-06

Cazals Lot Matinée rando autour de Cazals.

Départ du plan d’eau de Cazals.

– A partir de 9h :accueil des randonneurs

– 9h30 : Départ pour le circuit de 10 km.

Randonnée menée par Jean-Marie Abscheidt

-10h00 : Départ pour le circuit de 7 km.

Randonnée menée par Olga Favretto

