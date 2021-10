Blangy-sur-Bresle Blangy-sur-Bresle Blangy-sur-Bresle, Seine-Maritime Randonnée de Blangy Blangy-sur-Bresle Blangy-sur-Bresle Catégories d’évènement: Blangy-sur-Bresle

Randonnée de Blangy Blangy-sur-Bresle, 7 mai 2022, Blangy-sur-Bresle. Randonnée de Blangy 2022-05-07 09:00:00 – 2022-05-07 11:30:00 Zone de Loisirs Camping “Aux Cygne d’Opale”

Blangy-sur-Bresle Seine-Maritime Amateurs de randonnée ou novices, venez dès 9h00 prendre un bol d’air frais avec l’association Blangy Loisirs.

Départ du parking du camping “Aux Cygnes d’Opale” de Blangy sur Bresle. Un guide vous attend pour parcourir les sentiers (10 à 12 kms) au cœur des vallées de la Bresle et de l’Yères.

Tarif : 3.00€/marche. Possibilité d’adhésion à l’année pour 10.00€

+33 6 67 03 16 38

