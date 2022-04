Randonnée de 2 jours au château de Gizeux La Chapelle-aux-Naux, 27 août 2022, La Chapelle-aux-Naux.

Randonnée de 2 jours au château de Gizeux La Chapelle-aux-Naux

2022-08-27 – 2022-08-28

La Chapelle-aux-Naux Indre-et-Loire

Randonnée itinérante avec nuit en château :

Jour 1 : Rdv à 9h autour d’un café. 10h départ, en direction de Langeais, son magnifique pont et son château médiéval. Déambulations en centre-ville puis direction la forêt, pour une matinée alternant les bois et la campagne. Repas au bord d’un lac le midi, puis nous continuons dans la forêt, sur des chemins variés et vallonnés.

L’arrivée au château se fait aux alentours de 18h, où nous prenons soin des chevaux. Un apéritif est servi par les propriétaires, dans un salon 18ème. Nous prenons le repas cuisiné par Stéphanie, la maitresse des lieux. Les cavaliers se répartissent dans les différentes chambres, il y a deux personnes par chambre, en lit simple.

