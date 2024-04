Randonnée d’automne et pot-au-feu Pernay, dimanche 13 octobre 2024.

Randonnée d’automne et pot-au-feu Pernay Indre-et-Loire

Randonnée d’automne (3 parcours) suivie du pot-au-feu

Départs groupés et parcours fléchés

– 22/23 km départ 7h30; 4.50€ L (Licencié FFRandonnée), 5€ NL (Non licencié FFRandonnée)

– 14 km départ 8h30; 3€ L et 3.50€ NL

Randonnée accompagnée 9 km départ 9h30. 3€ L et 3.50€ NL

Randonnée d’automne (3 parcours) suivie du pot-au-feu

Départs groupés et parcours fléchés

– 22/23 km départ 7h30; 4.50€ L (Licencié FFRandonnée), 5€ NL (Non licencié FFRandonnée)

– 14 km départ 8h30; 3€ L et 3.50€ NL

Randonnée accompagnée 9 km départ 9h30. 3€ L et 3.50€ NL

Gratuit pour les moins de 12 ans

Aucune inscription ne sera prise après chaque départ

Inscriptions recommandées sur HelloAsso à partir du 01/09/2024.

Ravitaillements sur tous les circuits, apporter son gobelet

Chiens tenus en laisse courte acceptés

Verre de l’amitié à l’arrivée à partir de 12h

Inscription séparée pour le pot-au-feu avant le 26/09/2024 accompagnée du règlement.Nombre de places limité. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-10-13 07:00:00

fin : 2024-10-13 16:00:00

Maison des Associations

Place des Victoires

37230 PERNAY

Pernay 37230 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire contact@lestraigniersdepernay.fr

L’événement Randonnée d’automne et pot-au-feu Pernay a été mis à jour le 2024-04-02 par Tourisme en Gâtine et Pays de Racan