Parnac

Randonnée dans les Vignes, Balade en Bateau & Repas 2021-09-12 08:30:00 08:30:00 – 2021-09-12 Vinovalie Côtes d'Olt 310 Route de Caunezil

Parnac Lot Parnac 25 EUR Parcours de 5 km :

9h : Accueil à la cave (café offert, validation de votre inscription, présentation du parcours)

9h30 : Départ à pied de la cave VINOVALIE. Randonnée sur 2km, direction le ponton de Parnac

10h : Embarquement sur le bateau pour 45 minutes de promenade

10h45 : Descente du bateau (sur le même rivage) et ravitaillement

11h : Reprise de la randonnée dans les vignes sur 3km

11h45 : Arrivée à la cave VINOVALIE

Détente de chacun, possibilité d’achat dans le caveau

12h30 : apéritif offert

13h15 : Repas Difficultés : Le parcours est accessible à tous excepté les personnes à mobilité réduite et les enfants de moins de 4 ans. Parcours de 12km

8h : Accueil à la cave (café offert, validation de votre inscription, présentation du parcours)

8h30 : Départ à pied de la cave VINOVALIE sur 2km, direction le ponton de Parnac

9h : Embarquement sur le bateau pour 45 minutes de promenade, retour sur le rivage d’en face

9h45 : Descente du bateau (rivage d’en face) au Château de CAYX, propriété de la famille royale du Danemark

10h : Reprise de la randonnée pour 10 km, direction le plateau de l’Impernal et traversée de Luzech. Ravitaillement sur le parcours.

12h30 : Arrivée à la cave VINOVALIE

Détente de chacun, possibilité d’achat dans le caveau

12h30 : apéritif offert

13h15 : Repas Difficultés : Randonnée technique avec une belle côte de cailloux de 500 mètres. Elle s’adresse à des personnes en bonne condition physique Repas réalisé par notre traiteur « Saveurs et Emotions » (Menu : Apéritif offert, Cassoulet quercynois, fromage, dessert, vins compris lors du repas, café) Inscription et règlement obligatoire avant le 09/09 : magasin.parnac@vinovalie.com ou 05 65 30 57 80 (Fabienne) / Places limitées, s’inscrire au plus tôt. Pass-sanitaire ou Test PCR obligatoire, port du masque lors de l’apéritif et lors des

