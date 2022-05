RANDONNÉE DANS LES QUARTIERS : DE LA CITÉ PLANTAGENÊT À LA MAISON DE L’EAU, 25 juin 2022, .

RANDONNÉE DANS LES QUARTIERS : DE LA CITÉ PLANTAGENÊT À LA MAISON DE L’EAU

2022-06-25 – 2022-06-25

EUR 8 10 De la ville médiévale à la ville du XXe siècle en passant par les quartiers de mancelles, nous rejoindrons l’Arche de la Nature et la Maison de l’Eau par les parcs et les jardins. Richesses patrimoniales et végétales de nos quartiers et de l’Arche de la Nature se dévoileront à chaque détour de notre randonnée. En partenariat avec l’Arche de la Nature.

Votre guide sera Nathalie Jupin du service tourisme et patrimoine.

Prévoir des chaussures adaptées, le pique-nique et un titre de transport pour un éventuel retour en tramway.

Départ à la Maison du Pilier-Rouge.

