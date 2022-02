Randonnée : Dans les pas du Grand Meaulnes Épineuil-le-Fleuriel, 31 décembre 2022, Épineuil-le-Fleuriel.

Randonnée : Dans les pas du Grand Meaulnes Épineuil-le-Fleuriel

2022-12-31 07:30:00 – 2022-08-28

Épineuil-le-Fleuriel Cher Épineuil-le-Fleuriel

2 EUR 2 4 A pied, en VTT ou à cheval, venez profiter des paysages et de la nature autour d’Epineuil le Fleuriel grâce à la randonnée et aux 3 parcours . Inscriptions et départs à l’accueil de la maison école dès 7 heures 30. Points de ravitaillement sur tous les parcours. Renseignements au 02 48 63 04 82.

Randonnée pédestre, à cheval, à vélo, 3 circuits dans la campagne d’Epineuil.

contact@le-grand-meaulnes.fr +33 2 48 63 04 82

©cdcbgs

Épineuil-le-Fleuriel

