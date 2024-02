Randonnée dans les Monts de Gy Velleclaire, samedi 24 février 2024.

Randonnée dans les Monts de Gy Velleclaire Haute-Saône

Et si nous allions ensemble découvrir les Monts de Gy et plus précisément le site des nivéoles ? Prêt pour une randonnée de 8 km à travers bois ? Alors inscrivez-vous auprès de l’Office de Tourisme, et rendez-vous à Velleclaire près de la mairie à 14h. Goûter et boissons chaudes à la cabane de chasse au retour. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-24

fin : 2024-02-24

Mairie

Velleclaire 70700 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté

L’événement Randonnée dans les Monts de Gy Velleclaire a été mis à jour le 2024-02-14 par OFFICE DE TOURISME DES MONTS DE GY