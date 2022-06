RANDONNÉE DANS LE CAROUX Rosis Rosis Catégories d’évènement: Hérault

Hérault Rosis Le départ est à la mairie d’Andabre à 9h.

L’ arrivée au moulin de Nougayrol est prévue vers 11h. Pour les sportifs (et avec l’avis favorable de nos amis les Passéjaires) il y a une possibilité de prolonger la marche jusqu’à la chapelle St Eutrope soit 1h15 aller-retour. Le lieu pour partager notre repas tiré du sac sera décidé le jour même.

Promenade randonnée commentée dans le Caroux sur les traces des pèlerins avec M Cebe olivier, encadrée par les « Passéjaires ». conservatoiretastavy@gmail.com +33 6 77 69 30 01



