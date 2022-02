Randonnée dans la vallée de l’Oeuf Pithiviers-le-Vieil Pithiviers-le-Vieil Catégories d’évènement: Loiret

Pithiviers-le-Vieil Loiret Pithiviers-le-Vieil Le 17 février, rendez-vous à Pithiviers-le-Vieil pour une randonnée pédestre dans la vallée de l’Oeuf.

Différents parcours vous seront proposés : 26km, 17km, 15km, 11km et 7km.

Le départ s’effectuera devant la salle des fêtes, rue de Laumonet à Pithiviers-le-Vieil de 6h30 à 10h00.

claude.lucie.dumas@live.fr +33 2 18 13 62 22

