Randonnée organisée par l'association Par monts et par vaux d'Eymoutiers dans la forêt d'Epagne de 9 kms d'une durée de 2h. Rdv soit à 13h30 Place Stalingrad à Eymoutiers ou à 14h15 au parking de la forêt au Moulin du Monteil. Covoiturage 3€/pers. Rens./Résa. : 06 07 74 33 19 ou 06 15 66 15 52

