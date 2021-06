RANDONNÉE DANS LA FORÊT DE LA PAPIERMÜHLE Hombourg-Haut, 25 septembre 2021-25 septembre 2021, Hombourg-Haut.

RANDONNÉE DANS LA FORÊT DE LA PAPIERMÜHLE 2021-09-25 09:15:00 09:15:00 – 2021-09-25 12:30:00 12:30:00 Office de tourisme 19 rue de Metz

Hombourg-Haut Moselle

La forêt se dévoile aux visiteurs… Lors d’une randonnée de 6km, découvrez la forêt de la Papiermühle, la vie des arbres, la microbiologie du sol, l’équilibre entre les espèces et la gestion raisonnée qui y est pratiquée par l’ONF. Ces sujets et plus encore seront abordés au cours d’un petit exposé suivi d’une belle balade sur le terrain. Informations complémentaires : non adapté aux personnes à mobilité réduite et aux poussettes. Terrain pentu, nécessite de bonnes chaussures et bâtons de marche. Équipement adapté à la météo du jour.

Sarah SCHWARTZ