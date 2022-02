Randonnée cyclotouriste du « Chêne majestueux de Max » Villers-Saint-Paul Villers-Saint-Paul Catégories d’évènement: Oise

Villers-Saint-Paul

Randonnée cyclotouriste du « Chêne majestueux de Max » Villers-Saint-Paul, 20 mars 2022, Villers-Saint-Paul. Randonnée cyclotouriste du « Chêne majestueux de Max » Villers-Saint-Paul

2022-03-20 08:00:00 – 2022-03-20 10:00:00

Villers-Saint-Paul Oise Le Club de Cyclotourisme de Villers Saint Paul organise, le dimanche 20 Mars 2022, la randonnée cyclotouriste du « Chêne majestueux de Max ». Rendez-vous de 8h à 10 h à l’Espace Pierre Perret de Villers Saint Paul. Deux boucles de 60km et 80km sur route sans difficultés particulières sont proposés.

Un point de restauration se trouvera à mi-parcours.

Gratuit. Sans réservation CCVSP

Villers-Saint-Paul

