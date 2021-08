Pineuilh Pineuilh Gironde, Pineuilh Randonnée cyclotourisme “La Pineuilhaise” Pineuilh Pineuilh Catégories d’évènement: Gironde

Pineuilh

Randonnée cyclotourisme “La Pineuilhaise” Pineuilh, 4 septembre 2021, Pineuilh. Randonnée cyclotourisme “La Pineuilhaise” 2021-09-04 13:00:00 – 2021-09-04

Pineuilh Gironde Pineuilh 8 EUR Le Cyclo Club de Pineuilh organise une randonnée cyclotourisme ouverte à tous !

Deux circuits : 70 km et 90 km.

Départ place de la mairie à Pineuilh – départ libre à 14h00 – inscription sur place à 13h15

Hommage à J.P Della Libera. Pass sanitaire obligatoire. OT PAYS FOYEN dernière mise à jour : 2021-08-23 par

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Pineuilh Autres Lieu Pineuilh Adresse Ville Pineuilh lieuville 44.82987#0.22724