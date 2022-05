Randonnée Cyclotourisme en Pays-Fort Aubigny-sur-Nère Aubigny-sur-Nère Catégories d’évènement: 18700

2022-05-29 07:00:00 – 2022-05-29

Aubigny-sur-Nère 18700 Aubigny-sur-Nère 5 EUR 4 parcours : 25km – 45km – 72km – 92km

Inscription à partir de 7 jusqu’à 9h Départ de la cour du château des Stuarts à Aubigny-sur-Nère

Randonnée ouverte à tous. L’association Aubigny Cyclotourisme Marche VTT organise une randonnée cyclotourisme au Pays-Fort +33 2 48 58 72 64 4 parcours : 25km – 45km – 72km – 92km

Inscription à partir de 7 jusqu’à 9h Départ de la cour du château des Stuarts à Aubigny-sur-Nère

Randonnée ouverte à tous. Aubigny Cyclotourisme Marche VTT

