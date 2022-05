Randonnée Cyclotourisme du souvenir Hargicourt Hargicourt Catégories d’évènement: Aisne

Hargicourt Aisne Hargicourt 3 3 L’association War and Memory vous propose de parcourir les villages marqués par la Grande Guerre le dimanche 12 juin 2022 2 circuits proposés :

– Parcours 1 : 78km

