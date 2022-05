Randonnée Cyclo-VTT-Pédestre Mauléon, 4 septembre 2022, Mauléon.

Randonnée Cyclo-VTT-Pédestre Salle Omnisports Ste Anne 5 Rue du Frère Jacquet Mauléon

2022-09-04 07:30:00 – 2022-09-04 10:00:00 Salle Omnisports Ste Anne 5 Rue du Frère Jacquet

Mauléon 79700

6 EUR Randonnée de l’ Ouin organisée par les Trinitaires Cyclo Mauléon 79.

Plusieurs circuits Cyclo, VTT et pédestres.

Ravitaillement sur les circuits, sandwich et dessert assis à l’arrivée.

Départs entre 07 h 30 et 10 h.

+33 7 68 91 78 14

