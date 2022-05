RANDONNÉE CYCLO-Les échappées à vélo Thiron-Gardais Thiron-Gardais Catégories d’évènement: 28480

RANDONNÉE CYCLO-Les échappées à vélo
25 juin 2022

Dans une ambiance familiale, nous vous proposons une promenade à vélo par de petites routes et chemins du Perche. Nous irons visiter un monument historique ainsi qu'un élevage de chèvres. Vous aurez la possibilité d'y acheter des produits locaux. A notre retour à Thiron Gardais, nous assisterons dans les Jardins Imbert, à un concert musical dans le cadre des « Soirées de l'été » du comité des fêtes. Possibilité de pique-niquer ou de restauration sur place. Groupe limité à 15 personnes. Parcours de 23 km.

sport.terresdeperche@gmail.com
https://www.echappeesavelo.fr/echappee/balade-musicale-a-thiron-gardais/

