2022-06-18 13:00:00 13:00:00 – 2022-06-18

Magnac-Laval 87190 avenue François Mitterrand Magnac-Laval 87190 Magnac-Laval Inscriptions à partir de 13h, départ de l’espace du Rocher, avenue François Mitterrand. Tarifs : Licenciés UFOLEP – 4€, non licenciés – 6€. Vélo Club Magnac Laval : vincent.lallement.vcml@orange.fr Randonnée cyclo autour de Magnac-Laval avec 3 circuits :

– 30 kms à allure modérée, départ 14 h 45

– 60 kms à 22,5 km/h de moyenne, départ 14 h 30

Inscriptions à partir de 13h, départ de l'espace du Rocher, avenue François Mitterrand. Tarifs : Licenciés UFOLEP – 4€, non licenciés – 6€. Vélo Club Magnac Laval : vincent.lallement.vcml@orange.fr

