Randonnée cyclo “la Marmotte d’Olt”

2022-06-11 – 2022-06-11

EUR « LA MARMOTTE D’OLT » est une randonnée sportive organisée en partenariat avec l’UFOLEP, la FFC et la FFVélo.

Elle propose le samedi 11 juin après-midi, une randonnée « gravel » et VTT de 36 km autour du Lac de Castelnau-Lassouts et une randonnée « route » « Souvenir Christian Woitte- quand » de 60 km passant par la « Montée Christian Woittequand »

– le dimanche 12 juin 4 parcours : un ultra de 200 km, La Marmotte d’Olt (138 km), La Marmottine (95 km) et Le Marmouset (52 km). Ces 4 parcours feront partie du Challenge Cyclotouriste Ufolep 12.

Cette manifestation est organisée par le VELO D’OLT de ST GENIEZ D’OLT, avec le concours des municipalités de St Geniez d’Olt et d’Aubrac et des communes traversées, dans les dé- partements de l’Aveyron, de la Lozère et du Cantal.

Cette épreuve est ouverte à tous. Les mineurs doivent fournir une autorisation parentale. Les randonnées sont ouvertes aux tandems et aux VAE homologués.

Le départ aura lieu à St Geniez devant l’Espace Culturel, Avenue d’Espalion, à partir de 6h30 pour l’ultra, 8h pour le parcours de 138 km, 8h30 pour le 95 km et 9h pour le 52 km.

Les inscriptions se font sur le site sécurisé www.helloasso.com ou par voie postale à l’adresse de l’Office de Tourisme de St Geniez d’Olt et d’Aubrac.

Marché Nocturne et animation en Centre Ville le samedi 11 juin à partir de 18 h. Accueil, inscriptions, repas, tombola et remise des prix auront lieu à l’Espace Culturel, Avenue d’Espalion à St Geniez.

Samedi : accueil, inscriptions et retrait du sac-cadeau de 13h30 à 19 h.

Dimanche : accueil, inscriptions et retrait du sac-cadeau de 6 h à 9 h, café et fouace offerts. Repas de 12 h à 17 h : entrée, aligot-saucisse, Roquefort, tarte, pain, vin, café.

Pour informations :

Cette épreuve est ouverte à tous. Les mineurs doivent fournir une autorisation parentale. Les randonnées sont ouvertes aux tandems et aux VAE homologués

Chaque concurrent non licencié doit être obligatoirement titulaire d’une assurance individuelle couvrant ce genre d’épreuve.

Les routes n’étant pas fermées, les concurrents sont tenus de respecter le CODE DE LA ROUTE

Le port d’un casque à coque rigide est obligatoire

Par sa participation à la Marmotte d’Olt, chaque participant autorise expressément l’organisateur à fixer et reproduire, sans rémunération d’aucune sorte, ses nom et image, sur tout support existant ou à venir (plaquette, journaux…).

La signature du bulletin d’engagement implique que le concurrent aura pris connaissance du présent règlement et en aura accepté toutes les clauses. Tout bulletin incomplet ne sera pas enregistré. Engagement ferme et définitif : pas de remboursement

L’organisation se réserve le droit de modifier les parcours en cas de nécessité.

Toutes les infos sur la Marmotte d’Olt sur www.marmottedolt.fr ou www.challenge.assurancesvélo.com et sur la page Facebook du Vélo d’Olt www.facebook.com/LeVeloDOlt/

Le Vélo d’Olt organise, depuis 1996, la cyclosportive “la Marmotte d’Olt”. Pour sa 25° édition, la MARMOTTE D’OLT, à St Geniez d’Olt – Aveyron, sera organisée les 11 et 12 juin 2022, en mémoire de son président.

