Vichy 03200 EUR 4 7 Randonnée cyclo du club DH Vichy dans la Montagne Bourbonnaise avec 4 circuits :

– 56 km/dénivelé 650 m

– 92 km/dénivelé 1200 m

– 106 km/dénivelé 1600 m

– 135 km/dénivelé 2350 m

Ravitaillements sur tous les circuits thierry.pillan@orange.fr +33 6 22 27 28 50 https://cyclodhv.jimdo.com/ Tour des Juges Parc Omnisports Auvergne-Rhône-Alpes-Vichy Vichy

