RANDONNÉE CYCLISTE ROUTE ET VTT salle festive de l’Accent Montrabé Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Montrabé

RANDONNÉE CYCLISTE ROUTE ET VTT salle festive de l’Accent, 19 juin 2022, Montrabé. RANDONNÉE CYCLISTE ROUTE ET VTT

salle festive de l’Accent, le dimanche 19 juin à 07:30

Randonnées route (3 circuits) et VTT (2 circuits) ouvertes aux licenciés et non licenciés, fléchées ( circuits au choix suivant le niveau de chacun) , départ et retour de la salle de l’Accent de Montrabé. Les randonnées ont lieu en matinée à partir de 7h30, départs libres. Une collation sera servie au départ , sur le trajet et au retour.

Les inscriptions auront lieu le jour de la randonnée. Tarif : 5 € pour les non licenciés – 2.5 € pour les licenciés autres que FFCT.

organisée par le Cyclo Club Montrabéen salle festive de l’Accent allée Antoine Candela 31850 Montrabé Montrabé Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-19T07:30:00 2022-06-19T12:00:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Montrabé Autres Lieu salle festive de l'Accent Adresse allée Antoine Candela 31850 Montrabé Ville Montrabé lieuville salle festive de l'Accent Montrabé Departement Haute-Garonne

salle festive de l'Accent Montrabé Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montrabe/

RANDONNÉE CYCLISTE ROUTE ET VTT salle festive de l’Accent 2022-06-19 was last modified: by RANDONNÉE CYCLISTE ROUTE ET VTT salle festive de l’Accent salle festive de l'Accent 19 juin 2022 Montrabé salle festive de l'Accent Montrabé

Montrabé Haute-Garonne