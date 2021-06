Saint-Boingt Saint-Boingt Meurthe-et-Moselle, Saint-Boingt RANDONNEE CYCLISTE OU PEDESTRE ‘LA PETITE REINE’ Saint-Boingt Saint-Boingt Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle

Saint-Boingt

RANDONNEE CYCLISTE OU PEDESTRE ‘LA PETITE REINE’ Saint-Boingt, 26 juin 2021-26 juin 2021, Saint-Boingt. RANDONNEE CYCLISTE OU PEDESTRE ‘LA PETITE REINE’ 2021-06-26 09:00:00 09:00:00 – 2021-06-26

Saint-Boingt Meurthe-et-Moselle Saint-Boingt Randonnée gratuite sur inscription à Saint-Boingt. 3 parcours sont proposés :

– un parcours cycliste de 25 km (fléchage jaune) – un parcours cycliste de 10km (fléchage vert) – un parcours pédestre de 10km (fléchage bleu).

Renseignements et inscriptions auprès de Charlotte : 03 83 72 80 56 ou charlotte.cunat@foyersruraux54.org charlotte.cunat@foyersruraux54.org +33 3 83 72 80 56 Randonnée gratuite sur inscription à Saint-Boingt. 3 parcours sont proposés :

Lieu Saint-Boingt Adresse Ville Saint-Boingt lieuville 48.42973#6.43766