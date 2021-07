Argelès-Gazost Argelès-Gazost Argelès-Gazost, Hautes-Pyrénées RANDONNEE CYCLISTE NOCTURNE – MONTEE DU HAUTACAM Argelès-Gazost Argelès-Gazost Catégories d’évènement: Argelès-Gazost

Hautes-Pyrénées

RANDONNEE CYCLISTE NOCTURNE – MONTEE DU HAUTACAM Argelès-Gazost, 21 juillet 2021-21 juillet 2021, Argelès-Gazost. RANDONNEE CYCLISTE NOCTURNE – MONTEE DU HAUTACAM 2021-07-21 18:45:00 18:45:00 – 2021-07-21 Avenue des Pyrénées ARGELES-GAZOST

Argelès-Gazost Hautes-Pyrénées Argelès-Gazost EUR 5 20 Départ à 19h00 de L’Etape des Pyrénées 12 avenue des Pyrénées 65400 Argelès-Gt

Montée du Hautacam non chronométrée Un repas sera proposé au sommet (sur inscription uniquement avant le 15 juillet 2021) Tarif de la randonnée cycliste : 5€

Randonnée cycliste + repas : 20€ Alors, n’attends pas et inscris-toi dès maintenant sur :

Inscriptions et informations : https://forms.gle/7g2AMvRXgcgV7WFx6 La nocturne du Hautacam, 3ème édition.

Après le succès de la première édition, la nocture du Hautacam revient le 21 Juillet 2021 en partenariat avec l’UV.Lourdes et l’Union Cycliste du Lavedan. +33 5 62 92 29 31 http://tourmalet-experience.com/gravel-experience Départ à 19h00 de L’Etape des Pyrénées 12 avenue des Pyrénées 65400 Argelès-Gt

Détails Catégories d’évènement: Argelès-Gazost, Hautes-Pyrénées Étiquettes évènement : Autres Lieu Argelès-Gazost Adresse Avenue des Pyrénées ARGELES-GAZOST Ville Argelès-Gazost lieuville 43.01205#-0.09841

