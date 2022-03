Randonnée cycliste des Anges Dole Dole Catégories d’évènement: Dole

Jura

Randonnée cycliste des Anges Dole, 30 avril 2022, Dole. Randonnée cycliste des Anges Les arquebusiers 89 Avenue de Lahr Dole

2022-04-30 13:00:00 – 2022-04-30 17:00:00 Les arquebusiers 89 Avenue de Lahr

Dole Jura EUR 5 5 Randonnée cycliste ouverte à tous, licenciés ou non licenciés, inscription sur place. 3 parcours : 40, 60 et 80 km. Tarif 5€. pons.patrick@club-internet.fr Randonnée cycliste ouverte à tous, licenciés ou non licenciés, inscription sur place. 3 parcours : 40, 60 et 80 km. Tarif 5€. Les arquebusiers 89 Avenue de Lahr Dole

dernière mise à jour : 2022-03-25 par

Détails Catégories d’évènement: Dole, Jura Autres Lieu Dole Adresse Les arquebusiers 89 Avenue de Lahr Ville Dole lieuville Les arquebusiers 89 Avenue de Lahr Dole Departement Jura

Dole Dole Jura https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/dole/

Randonnée cycliste des Anges Dole 2022-04-30 was last modified: by Randonnée cycliste des Anges Dole Dole 30 avril 2022 Dole Jura

Dole Jura