Randonnée cycliste de la Voie de la Liberté Périers, vendredi 31 mai 2024.

Vendredi

Randonnée historique reliant le sport à l’histoire créée en 1986 avec la participation de 250 à 300 randonneurs (Belges Luxembourgeois Américains Allemands Français..), 350 à 400 attendus pour parcourir 400 km (Périers Valognes Saint-Lô et La Haye sont les villes étapes. Un maillot remis à chaque participant et un trophée à l’arrivée le dimanche soir 2 juin.

50 soldats américains sont inscrits un colonel américain ainsi qu’Héllen PATTON qui est attendue. Une délégation de Bastogne (Belgique) et Fallingbostel (Allemagne) seront présentes. Une cérémonie commémorative est prévue dans chaque ville étape.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-31 08:30:00

fin : 2024-06-02 18:00:00

Place du Général de Gaulle

Périers 50190 Manche Normandie pillon.damien@wanadoo.fr

