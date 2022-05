Randonnée culturelle : les chemins du Marbre (Sarrancolin-Ilhet) Sarrancolin Sarrancolin Catégories d’évènement: 65410

Sarrancolin

Randonnée culturelle : les chemins du Marbre (Sarrancolin-Ilhet) Sarrancolin, 4 septembre 2022, Sarrancolin. Randonnée culturelle : les chemins du Marbre (Sarrancolin-Ilhet) SARRANCOLIN Place du vivier Sarrancolin

2022-09-04 14:30:00 14:30:00 – 2022-09-04 17:30:00 17:30:00 SARRANCOLIN Place du vivier

Sarrancolin 65410 RV 14h30 place du Vivier à Sarrancolin.

Durée 3h.

Par une guide-conférencière du Pays d’art et d’histoire Cette visite autour des « marbres de Sarrancolin » vous fera découvrir son utilisation dans l’architecture des villages de Sarrancolin et d’Ilhet, avec vue sur la carrière d’Ilhet et le port d’où étaient chargés les marbres avant d’être transportés par radeaux jusqu’à Bordeaux.

Prévoir chaussures de marche. Uniquement sur réservation au 06 42 17 66 31 avant la veille 17h (places limitées). Les pays et villes d’art et d’histoire des Vallées d’Aure et du Louron valorise le patrimoine local RV 14h30 place du Vivier à Sarrancolin.

Durée 3h.

Par une guide-conférencière du Pays d’art et d’histoire SARRANCOLIN Place du vivier Sarrancolin

dernière mise à jour : 2022-04-01 par

Détails Catégories d’évènement: 65410, Sarrancolin Autres Lieu Sarrancolin Adresse SARRANCOLIN Place du vivier Ville Sarrancolin lieuville SARRANCOLIN Place du vivier Sarrancolin Departement 65410

Sarrancolin Sarrancolin 65410 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sarrancolin/

Randonnée culturelle : les chemins du Marbre (Sarrancolin-Ilhet) Sarrancolin 2022-09-04 was last modified: by Randonnée culturelle : les chemins du Marbre (Sarrancolin-Ilhet) Sarrancolin Sarrancolin 4 septembre 2022 65410 Sarrancolin

Sarrancolin 65410