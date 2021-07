Lauroux Village Hérault, Lauroux Randonnée culturelle et soirée festive Village Lauroux Catégories d’évènement: Hérault

Randonnée culturelle et soirée festive Village, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Lauroux. Randonnée culturelle et soirée festive

le samedi 18 septembre à Village

**Randonnée culturelle et soirée festive ! Un géologue et un éleveur local animeront une lecture croisée des paysages à travers l’observation des roches, des formes du relief et des sources généreuses qui ont conditionné l’occupation humaine et l’agropastoralisme depuis la Préhistoire.** _Départ à 10h de la Place du Portail. Déplacements partiels en co-voiturage. Prévoir la journée, un pique-nique et de quoi s’hydrater._ **À 18h, début d’une soirée festive : contes et buffet du terroir animé par un concert de cabrette avec P. Carcasses.** Réservations obligatoire auprès du Foyer Rural. _Une journée d’animation organisée par le Foyer Rural du Laurounet._

10€ randonnée seule, 10€ soirée seule, 15€ journée complète. Prévoir un pique-nique et de quoi s’hydrater. Réservations obligatoire auprès du Foyer Rural. Départ à 10h de la Place du Portail. Déplacements partiels en co-voiturage

