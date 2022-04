Randonnée culturelle dans le Rioumajou Saint-Lary-Soulan Saint-Lary-Soulan Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

2022-09-03 14:00:00 – 2022-09-03 18:00:00

Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées Saint-Lary-Soulan Une découverte du patrimoine en randonnant autour des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle.

Organisée par l’association des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle.

Avec une guide-conférencière du Pays d’art et d’histoire.

Durée 4h. Prévoir chaussures de marche.

Uniquement sur réservation avant la veille avant 17h au 06 42 17 66 31 SAINT-LARY-SOULAN Parking de Frédancon Saint-Lary-Soulan

