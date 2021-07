Paris Cité internationale universitaire de Paris Paris RANDONNÉE CULTURELLE Cité internationale universitaire de Paris Paris Catégorie d’évènement: Paris

samedi, dimanche de 9h à 20h

payant

À PARTIR DE 10 ANS BILLET UNIQUE POUR TOUS LES SPECTACLES DE 9H À 20H ! SPECTACLES : • UNE PELLE – OLIVIER DEBELHOIR (CITÉ INTERNATIONALE UNIVERSITAIRE DE PARIS – PARIS 14E) • HORIZON – CHLOÉ MOGLIA (MONNAIE DE PARIS – PARIS 6E) • LIGNE DE FRONT – SERGE TEYSSOT-GAY & PAUL BLOAS (CENTRE CULTUREL IRLANDAIS – PARIS 5E) • CLOSE UP AU FIL DE L’EAU – ARTHUR CHAVAUDRET, PIERRE-MARIE LAZAROO ET XAVIER DEPARIS – (CANAL DE L’OURCQ) • CLOWNSTRUM – MUNSTRUM THÉÂTRE (LES GRANDES SERRES DE PANTIN) On se retrouvera de bon matin autour d’un feu de camp, à suivre les drôles de digressions d’un aventurier – funambule, avant de prendre des forces et grignoter quelques pop-corns. Des artistes vous donneront rendez-vous tout au long de cette traversée sensible, du Sud au Nord de Paris, ici dans un coin de verdure, là dans un musée, là encore dans une halle désaffectée, il y aura de quoi rassasier tous les passionnés de spectacle, après cette longue parenthèse. Les plus chevronnés préfèreront la marche, d’autres le métro, le bus ou le vélo. Certains seront solitaires, cartes et boussoles en poche. D’autres prendront plaisir à être en compagnie, entourés de visages connus ou nouveaux. Ce sera à vous de choisir et de goûter au plaisir de la liberté retrouvée ! Événements -> Autre événement Cité internationale universitaire de Paris 17 Boulevard Jourdan Paris 75014

